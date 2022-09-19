Дефицит наличной валюты остается ключевым фактором в ослаблении курса гривни.

Ослабление наличного курса гривни вызвано дефицитом валюты, и дополнительное предложение валюты поможет стабилизировать курс.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

"Дефицит наличной валюты остается ключевым фактором в ослаблении курса гривни. Несмотря на наши ожидания, аукционы НБУ, которые были проведены в предыдущие недели, не помогли стабилизации курса. Но мы надеемся, что дополнительное предложение наличной валюты поможет стабилизировать курс на текущем или близком к нему уровне", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на прошлой неделе гривня снова ослабевала, несмотря на попытки НБУ уменьшить дефицит наличной валюты. Несмотря на несколько проведенных аукционов НБУ по продаже наличной валюты, курс гривни к доллару США ослабел, в частности в кассах крупнейших украинских банков с 39,3-40,3 грн/долл. до 39,4-40,4 грн/долл. Поэтому НБУ снова объявил на сегодня аукцион по продаже наличных 100 млн долл. и 100 млн евро.

"Не меняется и состояние безналичного рынка. Спрос клиентов банков на иностранную валюту значительно превышает предложение, и НБУ привычно продает около 0,5 млрд еженедельно через интервенции", - отметили в ICU.

Как сообщал УНИАН, в НБУ объяснили дефицит наличной валюты в банках нарушением логистики из-за войны. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Василия Фурмана, Национальный банк вмешался в эту проблему, решив ее посредством продажи банкам наличного доллара и евро.

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