Курс евро установлен на уровне 43,54 грн.

Национальный банк Украины установил на вторник, 18 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,65 грн/долл., таким образом, гривня не изменилась по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 43,54 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 6 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,63/40,65 грн/долл., евро – 43,54/43,54 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 41,03 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,92 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 15 копеек и составляет 44,30 грн/евро (курс продажи – 44,15 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 17 июня, не менялся и составляет 41,05 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился сразу на 15 копеек и составляет 44,30 грн за евро.

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