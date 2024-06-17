Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,98 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 17 июня, не менялся и составляет 41,05 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился сразу на 15 копеек и составляет 44,30 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,45 грн, евро - по курсу 43,30 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен - 40,98 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 15 копеек - до 44,05 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 41,03 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,92 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 15 копеек и составляет 44,30 грн/евро (курс продажи - 44,15 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на понедельник, 17 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,65 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 43,48 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 41 копейку, по сравнению с курсом пятницы.

Руководитель центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко считает, что на конец 2024 года курс доллара в Украине не должен пересечь отметку в 42 грн/долл.

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