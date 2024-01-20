Эксперт спрогнозировал, будут ли финансисты "задирать" свои ценники.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний на выходных, 20 и 21 января, будет находиться в пределах коридора: прием от 37,40 до 38,10 грн/долл. и продажа от 38,12 до 38,40 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро владельцы обменников в субботу и воскресенье выставят в пределах коридора: прием от 41,00 до 41,60 грн/евро и продажа от 41,65 до 42,00 грн/евро, считает эксперт.

"Учитывая быстро меняющуюся в январе ситуацию на межбанке и настроения наличного валютного рынка, в эти выходные от финансистов все же не стоит ожидать уж очень большого финансового альтруизма и значительного проседания курсов продажи валюты, - отметил Козырев. - Но и задирать свои ценники продажи они сейчас не смогут, предпочтя выставлять эти котировки в пределах среднерыночных для своего региона".

По его мнению, скорее всего, эти выходные пройдут на наличном рынке без особых сюрпризов как для покупателей, так и для продавцов валюты.

Курс доллара в Украине на 22 января

Как писал УНИАН, на понедельник, 22 января, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,53 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 18 копеек.

А официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 40,84 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 17 копеек.

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