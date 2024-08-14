Продать доллар можно в среднем по курсу 41,60 грн, евро – 45,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 14 августа, вырос на 6 копеек – до 41,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 45,60 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,00 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 41,53 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,45 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 21 копейку и составляет 45,61 грн/евро (курс продажи – 45,45 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в большинстве банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 40,65 до 41,65 грн/долл., а в обменниках финкомпаний – от 40,80 до 41,55 грн/долл. Он также советовал пользоваться мобильными приложениями при покупке/продаже валюты.

Курс доллара в Украине на конец 2024 года составит 42,5 грн/долл. и 45,2 грн/долл. – на конец 2025 года, прогнозируют в Capital Times. Ожидается, что ВВП Украины вырастет на 3,1% в 2024-м, и 2,9% в 2025 году.

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