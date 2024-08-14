Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,55 грн, евро – 45,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 14 августа, вырос на 8 копеек – до 41,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 45,55 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 грн, евро – по курсу 44,55 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня остался неизменным и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня – 45,45 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

14 августа аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в большинстве банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 40,65 до 41,65 грн/долл., а в обменниках финкомпаний – от 40,80 до 41,55 грн/долл.

14 августа наличный курс доллара к гривне в банках Украины вырос до 41,60 грн за доллар в среднем. При этом продать американскую валюту в банках можно в среднем по курсу 41,15 грн за доллар.

Вас также могут заинтересовать новости: