Курс гривны к евро установлен на уровне 43,89 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 14 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,69 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 25 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также значительно ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 43,89 грн/евро, то есть гривна снизилась на 36 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 40,75/40,77 грн/долл., евро - 43,95/43,96 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 40,93 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,82 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 15 копеек и составляет 44,45 грн/евро (курс продажи - 44,25 грн/евро).

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что с 17 по 23 июня на валютном рынке вряд ли возможны системные изменения: курс валют по-прежнему будет колебаться ежедневно, а коридор валютных изменений на наличном рынке составит 40-41,2 грн/долл. и 43-46 грн/евро.

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