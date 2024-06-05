Продать доллар можно в среднем по курсу 40,25 грн, евро – 43,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 5 июня, снизился на 20 копеек – до 40,85 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,25 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне снизился на 20 копеек – 44,50 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,80 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня уменьшился на 32 копейки и составляет 40,63 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,46 грн).

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Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 27 копеек и составляет 44,38 грн/евро (курс продажи – 44,10 грн/евро).

Курс валют в Украине – последние новости

4 июня сообщалось, что Нацбанк Украины установил на среду, 5 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,29 грн/долл. Так, гривня укрепилась на 19 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Аналитик Алексей Козырев заявил, что курс доллара в Украине в течение недели до 7 июня в банках будет находиться в пределах коридора от 40,25 до 41,65 грн/долл.

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