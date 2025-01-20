Доллар снижается перед инаугурацией Трампа

Есть риск того, что Трамп не сможет выполнить свои большие обещания.

Доллар снизился по отношению к большинству основных валют за несколько часов до второй инаугурации Дональда Трампа.

Индикатор Bloomberg по доллару снизился на 0,3% в понедельник, 20 января, поскольку состоявшийся в пятницу, 17 января, разговор Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином помог ослабить опасения по поводу торговой войны между двумя странами. Низкий уровень ликвидности в связи с праздником в США, вероятно, усугубил ослабление доллара по отношению ко всем валютам - от австралийского доллара до офшорного юаня.

"Мы все ждем большого события - речи Трампа и последующих за ней распоряжений", - сказал Родриго Катрил, стратег National Australia Bank Ltd. в Сиднее. "Ликвидность невелика, и к сигналам ценового действия следует относиться с осторожностью".

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Валюты Новой Зеландии и Австралии, которые часто рассматриваются как индикаторы настроений в отношении риска, выросли против доллара в понедельник. Южнокорейский вон, еще одна валюта, чувствительная к мировой торговле и росту, возглавил рейтинг азиатских валют.

"Рынки получили заряд оптимизма после обнадеживающего разговора Трампа и Си", - говорит Кэрол Конг, стратег Commonwealth Bank of Australia. "Рынки, похоже, возлагают большие надежды на политические заявления на этой неделе. Риск заключается в том, что президент Трамп не сможет выполнить свои обещания, что еще больше ослабит ситуацию".

Аналитик Алексей Козырев отметил, что вскоре начнется сознательная или частично сознательная девальвация доллара с целью стимулировать более конкурентные условия для американских товаров на внешнем рынке. Уровень котировок евро по отношению к доллару при этом будет находиться в коридоре около 1,02-1,03 доллара за евро.

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