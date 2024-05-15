Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,00 грн, евро – 43,29 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 15 мая, остался на прежнем уровне – 40,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек – до 43,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,40 грн, евро – по курсу 42,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 40,00 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен и составляет 43,29 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 5 копеек и составляет 40,02 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,91 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 8 копеек и составляет 43,35 грн/евро (курс продажи – 43,18 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на среду, 15 мая,официальный курс доллара к гривне на уровне 39,68 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,83 грн/евро, то есть гривня снизилась на 8 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

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