Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,73 грн/долл.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,23 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 5 копеек - до 40,30 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,73 грн/долл., евро - 39,30 грн/евро.

Валютный рынок во время войны

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что касается курса евро, то в кассах банков ценники по евро будут в пределах коридора от 38,50 до 41,50 грн/евро. По его мнению, наличный курс доллара в Украине в июне 2023 года в большинстве касс банков будет колебаться в пределах от 36,80 до 38 грн/долл. А в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 36,90 до 37,85 грн/долл.

Видео дня

Эксперт убежден, что в обменниках финкомпаний курс евровалюты будет находиться в пределах коридора от 39,55 до 40,70 грн/евро, добавил эксперт.

"На наличном рынке ситуация будет с одной стороны более-менее стабильная, а с другой - спекулянты будут в основном зарабатывать на евро", - заявил Козырев.

Также он отметил, что на межбанке НБУ будет удерживать коридор в пределах 36,56 до 36,93 грн/долл. А безналичный курс евро, по прогнозу эксперта, будет находиться в пределах от 38,76 до 39,82 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: