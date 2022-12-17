Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня снизился на 1 копейку – до 40,11 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, к евро курс гривни ослаб на 3 копейки – до 42,23 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,63 грн за долл., евро - 41,50 грн за евро.
Видео дня
Война в Украине и курс доллара:
До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривны.
Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.
21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Энергетики построили для ВСУ автономную систему электропитания на солнечной энергии
- Страны стремятся установить предельные цены на российскую нефть до 5 декабря - Reuters
- Украинский газ на Полтавщине восстановили скважину, которая дает 200 тысяч кубометров