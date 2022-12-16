Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,63 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек – до 40,10 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек – до 42,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,63 грн за долл., евро – 41,50 грн за евро.

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Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривны.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

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