Резких скачков на валютном рынке не предвидится, отметил банкир.

В ближайшие дни наличный курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 40-41 грн/долл.

Такой прогноз сделал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, отметив, что второй месяц валютный рынок демонстрирует признаки контролируемости и стабильности, передает "Обозреватель".

По прогнозу эксперта, резких скачков на валютном рынке на текущей неделе до 18 декабря не предвидится.

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Марченко отметил, что увеличение "веса" наличной гривни на случай длительных блекаутов может временно несколько снизить курс доллара, на 2-3%.

"Определенный риск длительных блекаутов, непрогнозируемость последствий ракетных ударов, побуждают людей приберечь гривневую наличность", – объяснил специалист.

Курс доллара в Украине 12-18 декабря: другие прогнозы

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что в период с 12 до 16 декабря курс доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 39,20 гривень до 40,80 гривень, в большинстве обменников – от 39,30 до 40,30 гривень.

Банкир Анна Золотько выразила уверенность, что на этой неделе курс доллара будет держаться вблизи психологического уровня.