Курс гривни к евро составляет 40,00 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 20 копеек – до 40,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 40 копеек и составляет 40,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 39,00 грн за евро.

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Курс гривны в Украине: детали

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

Аналитики прогнозируют, что имеющийся курс доллара в Украине на этой неделе останется в диапазоне 39,5 – 41 грн/долл, вероятность выхода за пределы этого значения незначительна.

Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса прогнозирует, что курс доллара в Украине к конца ноября вряд ли сильно возрастет. На это время каких-либо серьезных угроз для национальной валюты не наблюдается.

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