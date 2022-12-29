Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 10 копеек – до 40,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также укрепился на 10 копеек и составляет 42,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 41,73 грн за евро.

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Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а на конец 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

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