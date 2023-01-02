В указанный период возможны попытки поднять курс выше отметки в 41 грн/долл., отметила эксперт.

Курс доллара в Украине в первую неделю 2023 года до 8 января может несколько вырасти из-за массовой выплаты зарплат.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, отметив что в указанный период возможны попытки поднять курс выше отметки в 41 грн/долл., передает 24 канал.

"В первые дни 2023 года на наличном рынке все еще может наблюдаться повышенный спрос на валюту. В этот период возможны попытки поднять курс выше отметки 41 гривень. Но во второй половине недели спрос на валюту со стороны населения должен начать снижаться, что даст толчок к укреплению гривни", - считает эксперт.

По ее мнению, в течение следующей недели стоимость доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 40,2-41,2 гривни.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 2 января

Напомним, в банковских обменниках Киева 2 января курс гривни к доллару остался на уровне предыдущего показателя - 40,80 грн/долл. Курс евро к гривне ослаб на 10 копеек и составляет 42,85 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн за долл., евро - 42,00 грн за евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" 2 января остался на уровне предыдущего показателя - 40,50 грн за доллар. Курс евро к гривне подорожал на 15 копеек - до 42,45 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,00 грн/долл., евро - 41,45 грн/евро.