Вероятно, в ближайшие 5 дней будет наблюдаться коррекция курса.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели будет находиться в пределах 37,5 - 37,9 грн/долл., прогнозирует директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, передает 24 канал.

По ее мнению, на этой неделе произойдет постепенное замедление тенденций дальнейшего укрепления гривны, а в безналичном сегменте, вероятно, в ближайшие 5 дней будет наблюдаться коррекция курса.

Также Золотько считает, что на наличном рынке все еще возможно небольшое укрепление гривни, это явление будет стимулироваться конкуренцией с безналичным сегментом и постепенным ослаблением девальвационных ожиданий.

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Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило отметил, что после того, как Нацбанк перешел к управляемому гибкому курсу, доллар будет колебаться:

"Впрочем, колебания, по моему мнению, не будут значительными. Кроме того, курс на наличном рынке тоже будет колебаться в разумных пределах".

Курс доллара в Украине - актуальное

Как писал УНИАН, курс гривни к доллару 6 ноября в банках Украины укрепился на 10 копеек - до 37,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно было в среднем по курсу 37,35 грн за доллар.

Национальный банк Украины на 7 ноября установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,04 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 13 копеек по сравнению с сегодняшним официальным курсом.

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