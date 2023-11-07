Продать доллар можно в среднем по курсу 37,30 грн, евро – 39,90 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 7 ноября, остался на предыдущем уровне – 37,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,30 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривни сегодня также не изменился и составляет 40,50 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 39,90 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,60 грн/долл. (продать доллар можно за 37,50 грн), евро – 40,30 грн/евро (курс продажи – 40,10 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на вторник, 7 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,04 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 13 копеек по сравнению со вчерашним официальным курсом. Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,72 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 1 копейку.

По прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, курс доллара в Украине до конца текущей недели будет находиться в пределах 37,5 - 37,9 грн/долл. По ее мнению, на этой неделе произойдет постепенное замедление тенденций дальнейшего укрепления гривны, а в безналичном сегменте, вероятно, в ближайшие 5 дней будет наблюдаться коррекция курса.

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