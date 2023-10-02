Эксперт спрогнозировал, стоит ли ожидать сильные изменения.

Курс доллара в Украине в октябре 2023 года резко не изменится, каких-либо сильных колебаний ожидать не стоит, прогнозирует экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передают Факты ICTV.

"Я думаю, что в октябре принципиально ничего меняться не будет. Как и в начале ноября", - отметил он.

По его прогнозу, курс доллара в октябре будет колебаться в пределах коридора: от 38 до 38,5 грн/долл.

Видео дня

Как отметил Пендзин, основном основной источник поступления валюты в Украину - макрофинансовая помощь, и текущий год пока является абсолютно спокойным по этому поводу.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар перед выходными

Напомним, в обменниках курс гривни к доллару 29 сентября укрепился на 5 копеек - до 38,20 грн за доллар. Что касается евро, то курс гривни к евровалюте укрепился на 10 копеек и составил 40,90 грн за евро.

Также сообщалось, что курс доллара в "ПриватБанке" 29 сентября подешевел на 5 копеек - до 37,75 грн за доллар. А курс наличного евро не изменился и составил 40,90 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: