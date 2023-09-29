Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,16 грн.

Курс наличного доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 29 сентября, подешевел на 5 копеек – до 37,75 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 40,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,15 грн, евро - по курсу 39,90 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 40,16 грн.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 29 сентября, укрепился на 5 копеек – до 38,20 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился на 10 копеек и составляет 40,90 грн за евро.

Что будет с курсовм валют в Украине?

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что колебания курса валют в Украине напрямую зависят от объемов макрофинансовой помощи от партнеров, и такая же тенденция продолжится и в следующем году.

По словам эксперта, если поступление такой финансовой помощи не будет регулярным, это сразу скажется на курсе валют на украинском валютном рынке.

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