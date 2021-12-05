В банках нашей страны будет другая стоимость американской валюты, полагает эксперт.

Наличный курс доллара в Украине на протяжении ближайшей недели (6 – 12 декабря) возрастет.

В банках американскую валюту могут покупать по 27,4 гривни, а продавать по 27,6 грн, рассказал старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии "РБК-Украина".

"…за минувшую неделю (29 ноября – 5 декабря – Ред.) курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,5 – 1,0%", – сказал собеседник.

По состоянию на утро воскресенья, 5 декабря, в государственном "ПриватБанке" установлен такой курс доллара к гривне: покупка – 27,2 грн, продажа – 27,6 грн.

Читайте такжеНовая агрессия РФ обвалит гривню вдвое: эксперт напугал прогнозом курса доллараВ "Ощадбанке", который также принадлежит государству, доллары тоже покупают по 27,2 грн, а продают по 27,52 грн.

Напомним, Национальный банк Украины на 6 декабря установил курс доллара на уровне 27,29 грн. Таким же официальный курс американской валюты был на протяжении нескольких дней.

В проекте госбюджета-2022 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 28,6 грн. Верховная Рада уже приняла бюджет Украины на следующий год.

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Автор: Екатерина Присяжнюк