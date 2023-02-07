Скорее всего, наличный курс будет колебаться в диапазоне 39,7 - 40,4 грн/долл.

Наличный курс доллара в Украине должен медленно двигаться в сторону официального.

По прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, это возможно в том случае, если будут сохраняться общие тенденции января по ослаблению спроса на наличную и усиление спроса на безналичную валюту среди украинцев, передает 24 канал.

"На этой неделе с большой вероятностью рынок предпримет попытки преодолеть психологическую отметку 40 гривень за доллар, но на прошлой неделе этот уровень оказался слишком крепким. Скорее всего, на этой неделе (до 12 февраля) наличный курс будет колебаться вокруг этой отметки в диапазоне 39,7 - 40,4 гривни за доллар", - отметила эксперт.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 7 февраля

Напомним, в банковских обменниках Киева 7 февраля курс гривни к доллару ослаб на 3 копейки - до 40,33 грн/долл. По отношению к евро курс гривны укрепился на 30 копеек и составляет 43,40 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя - 40,00 грн за доллар. Курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего показателя - 43,30 грн/евро.