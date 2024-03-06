Курс евро установлен на уровне 41,59 грн.

Национальный банк Украины установил на четверг, 7 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,27 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 9 копеек, по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также усилила свои позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 41,59 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,21/38,23 грн/долл., евро – 41,60/41,61 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 6 марта, не изменился и составляет 38,60 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 41,95 грн за евро.

В валютных обменниках Киева валюта сегодня подорожала: в частности, курс доллара сегодня вырос на 1 копейку – до 38,58 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,50 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 7 копеек и составляет 42,05 грн/евро (курс продажи – 41,90 грн/евро).

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