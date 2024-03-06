Продать доллар можно в среднем по курсу 38,20 грн, евро – 41,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 6 марта, вырос на 5 копеек – до 38,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал также на 5 копеек и составляет 42,05 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,40 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 1 копейку – до 38,58 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,50 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 7 копеек и составляет 42,05 грн/евро (курс продажи – 41,90 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 6 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,39 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 41,65 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 11 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, наличный курс доллара в Украине до 8 марта в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,75 до 38,80 грн/долл., а в обменниках финансовых компаний – в рамках от 37,90 до 38,75 грн/долл.

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