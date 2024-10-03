Курс гривны к евро установлен на уровне 45,52 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 4 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 45,52 грн/евро, то есть гривна укрепилась сразу на 19 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,20/41,22 грн/долл., евро - 45,51/45,52 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 3 октября остался на прежнем уровне и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 15 копеек и составляет 46,10 грн за евро.

Украинцев в октябре ожидает сезонное оживление валютного рынка из-за увеличения спроса и предложения, при этом курс доллара вряд ли резко изменится. По словам руководителя службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрия Крохмаля, это будет отражать традиционную для этого периода времени активизацию импортеров (прежде всего электроники и потребительских товаров), а также экспортеров (в частности аграриев).

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