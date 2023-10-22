За неделю официальный курс доллара вырос почти на 25 копеек.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 22 октября, в обменниках будет колебаться в рамках следующего коридора: прием от 37,50 до 37,85 грн/долл. и продажа от 38,05 до 38,20 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается стоимости евровалюты, то, по прогнозу эксперта, курс евро в большинстве обменников финкомпаний в воскресенье будет находиться в пределах: прием от 39,50 до 40,25 грн/евро и продажа от 40,30 до 40,60 грн/евро.

Эксперт напомнил, что за неделю официальный курс доллара вырос почти на 25 копеек - с 36,3688 грн/долл. по состоянию на 16.10.2023 до 36,6118 грн/долл. на 20.10.2023 года.

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"Ситуация на межбанке оставалась полностью под контролем Нацбанка. Он почти ежедневно продавал недостающий доллар на торгах, и таким образом не только направлял своими ценниками тренд по курсу в нужную ему сторону, но и формировал официальный курс", - отметил Козырев.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар перед выходными

Как писал УНИАН, курс гривни к доллару 20 октября в банковских обменниках Украины укрепился на 2 копейки - до 38,18 грн за доллар в среднем по банкам. Относительно евро средний курс гривни сегодня укрепился на 10 копеек и составил 40,60 грн за евро.

А курс доллара в "ПриватБанке" 20 октября, укрепился на 5 копеек - до 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составил 40,65 грн за евро.

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