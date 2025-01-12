Большинство обменников сохранят формат работы "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 12 января, в большинстве обменников финкомпаний и работающих отделениях банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 42,10 до 42,65 грн/долл. и продажа - от 42,80 до 43,25 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А, курс евро, по прогнозу эксперта, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 43,30 до 44,20 грн/евро и продажа - от 44,25 до 44,65 грн/евро.

"Большинство обменников финкомпаний и отделений банков сохранят формат работы "с оборота" со спредом в пределах 20-30 копеек на долларе и в 20-50 копеек на евро", - отметил он.

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По словам Козырева, в целом ситуация на валютном рынке Украины остается достаточно напряженной.

"Фактор излишней гривневой ликвидности, накопившейся в банковской системе после расчетов бюджета с контрагентами в конце 2024 года, продолжает "давить" на курс гривни на межбанке", - добавил аналитик.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал УНИАН, что на следующей неделе главные опасения за судьбу валютного рынка будут касаться прежде всего наличного рынка, и множество психологических факторов могут подстегивать спрос на валюту.

По его прогнозу, коридоры валютных изменений будут такими: 42-42,5 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 42-42,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

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