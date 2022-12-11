Наличный курс евро в "ПриватБанке" сегодня составляет 41,60 грн.

Курс наличного доллара в "ПриваБанке" остался на уровне предыдущего дня - 39,70 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня - 41,60 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,20 грн за долл., евро - 40,60 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,16 грн.

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Официальный курс доллара в Украине на сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

По прогнозу инвестиционной компании Dragon Capital, Нацбанк может держать официальный курс доллара неизменным до конца третьего квартала 2023-го.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров спрогнозировал средний курс гривни на уровне 42,2 грн / долл.

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