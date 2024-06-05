Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,85 грн, евро – 44,60 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 5 июня, снизился на 15 копеек – до 40,85 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также снизился на 10 копеек и составляет 44,60 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,25 грн, евро – по курсу 43,60 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подешевел на 16 копеек и составляет 40,82 грн. Курс евро при оплате картой сегодня уменьшился на 39 копеек и составляет 44,25 грн.

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Курс валют в Украине

На 5 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на уровне 40,29 грн/долл. – гривня усилилась на 19 копеек.

Эксперты сообщали, что курс доллара не будет ни по 42 гривни, ни даже 41,50. При этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что у НБУ есть два фактора, влияющих на официальный курс валюты, в частности инфляция.

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