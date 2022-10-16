Так, курс доллара и евро остались на прежнем уровне.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева остался на прежнем уровне – 40,90 грн/евро.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 39,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн за долл., евро - 38,40 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

Ранее, как писал УНИАН, эксперт сделал утешительный прогноз по курсу валют до конца 2022 года. Так, экономист уверен, что пока не наблюдаются факторы, которые будут фундаментально влиять на курс гривни в ближайшее время.

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