Наличный доллар и евро в "ПриватБанке" укрепились.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" укрепился на 10 копеек – до 40,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также укрепился на 10 копеек – до 39,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,90 грн за долл., евро - 38,10 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.

Курс валют в Украине

Как сообщал УНИАН, до полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

24 февраля Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

6 октября заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.

Сегодня также в столичных обменниках обнародовали свежий курс гривни: сколько стоит валюта сегодня.

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