Курс наличного доллара в "ПриватБанке" укрепился на 10 копеек – до 40,40 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также укрепился на 10 копеек – до 39,10 грн/евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,90 грн за долл., евро - 38,10 грн за евро.
Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.
Курс валют в Украине
Как сообщал УНИАН, до полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.
24 февраля Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.
21 июля НБУ ослабил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.
В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.
6 октября заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.
Сегодня также в столичных обменниках обнародовали свежий курс гривни: сколько стоит валюта сегодня.