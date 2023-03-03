Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,55 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева остался на уровне предыдущего дня - 39,25 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни подорожал на 10 копеек - до 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,55 грн за долл., евро - 40,53 грн за евро.

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В начале мая 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, хотя ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

В конце мая 2022 года Национальный банк заявил о том, что отпустит курс гривни в свободное плавание, когда будет работающая экономика.

В июле 2022 года Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В госудбюджет Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

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