Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,15 грн за долл.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 1 июня, укрепился на 5 копеек - до 37,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни сегодня подешевел на 4 копейки и составляет 40,55 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,15 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.

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Прогнозы по курсу валют-что известно

По прогнозам экспертов, наличный курс доллара в Украине в июне вряд ли претерпит значительные изменения и сохранится в пределах коридора 37-38 грн/долл.

В последний день весны, 31 мая, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева не изменился и оставался на уровне предыдущего дня - 37,55 грн/долл.

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