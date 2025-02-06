Курс гривны к евро установлен на уровне 42,98 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 7 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 17 копеек.

Относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 42,98 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 43 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,45/41,48 грн/долл., евро - 42,96/42,98 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 6 февраля подешевел на 5 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар. В то же время курс евро в банке вырос на 15 копеек и составляет 43,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 42,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что с конца января валютный рынок находится в состоянии "курсовой ремиссии", что сказывается незначительными разнонаправленными колебаниями в пределах коридора 41,65-42,3 гривни за доллар без какого-либо обострения или неожиданного давления "новых" обстоятельств.

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