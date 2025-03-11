Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 45,46 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 11 марта, подорожал на 15 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также вырос на 15 копеек и составляет 45,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 44,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался неизменным на уровне 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 11 марта, подорожал сразу на 41 копейку и составил 45,46 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 11 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,29 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек. Как сообщается на сайте НБУ, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 44,77 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,40 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,28 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,02 грн/евро, а курс продажи - 44,78 грн/евро.

Аналитик Алексей Козырев считает, что при условии сохранения текущих соотношений евро/доллар на внешних рынках курс евро в Украине может на конец года составлять около 46,35-48 грн/евро.

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