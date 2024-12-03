Курс гривны к евро установлен на уровне 43,82 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 4 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,70 грн/долл. Таким образом, гривна ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот уровень стал новым историческим максимумом доллара по официальному курсу.

Относительно европейской валюты гривна также потеряла позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,82 гривен за один евро, то есть гривна ослабилась на 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,74/41,76 грн/долл., евро - 43,846/43,87 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 3 декабря вырос на 5 копеек и составляет 41,90 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,35 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составил 41,85 грн/долл., что на 5 копеек дороже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,80 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 10 копеек и составляет 44,25 грн/евро, курс продажи - 44,05 грн/евро.

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