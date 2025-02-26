Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,02 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 26 февраля, вырос на 5 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 44,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 43,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 26 февраля, также остался неизменным - 44,25 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром снизился до 41,73 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 44,00 грн/евро, а курс продажи - 43,85 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 26 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,74 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки.

Относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции: официальный курс евро установлен на уровне 43,79 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в последние дни февраля и в начале марта ситуация на валютном рынке не будет отличаться новизной.

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