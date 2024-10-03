Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 46,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 3 октября, остался на прежнем уровне и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 15 копеек и составляет 46,10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 грн, евро - по курсу 45,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 22 копейки - до 46,08 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 3 копейки и составляет 41,48 гривны за доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,42 гривны. Курс наличного евро в обменниках снизился на 9 копеек и составляет 46,10 гривны за евро. При этом курс продажи европейской валюты установлен на уровне 45,90 гривны за евро.

НБУ установил на 3 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 гривны за доллар, таким образом, гривна ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка по евро на четверг установлен на уровне 45,71 гривны за евро.

Также эксперты дали украинцам советы, что делать с валютой на этой неделе - продавать или покупать.

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