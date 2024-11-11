Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 44,84 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 11 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 41,60 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,10 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41 гривна, евро - по курсу 44,10 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник составляет 41,67 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня снизился до 44,84 гривны.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева курс доллара сегодня составляет 41,62 гривны за доллар, а продать доллар можно за 41,55 гривны. Курс наличного евро в обменниках составляет 44,90 гривны за евро, а курс продажи - 44,70 гривны за евро.

При этом Нацбанк установил на 11 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,30 гривны за доллар, таким образом, гривна укрепилась на 6 копеек. Официальный курс евро НБУ установлен на уровне 44,49 гривны за евро, то есть гривна укрепилась на 7 копеек.

Кроме того, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на этой неделе ситуация на валютном рынке в Украине может приятно удивить относительной стабильностью. Также он назвал ряд факторов, которые будут влиять на курс валют.

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