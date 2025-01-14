Продать доллар можно в среднем по курсу 42,25 грн, евро - 43,23 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 14 января остался на прежнем уровне и в среднем составляет 43,00 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,25 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 6 копеек и составляет 44,17 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,23 грн за евро.

Какой сегодня курс доллара в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,01 грн/долл., а продать доллар можно за 42,95 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,27 грн/евро, курс продажи - 44,05 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 14 января, составляет 95 605,21 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 024 975,77 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 14 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро установлен на уровне 43,13 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 44 копейки.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. изменили свои прогнозы относительно курса доллара. Они ожидают, что доллар вырастет примерно на 5% в ближайший год на фоне введения новых пошлин и дальнейшего роста экономики США.

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