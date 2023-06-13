Американскую валюту в "ПриватБанке" можно продать по курсу 36,72 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,22 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро увеличился на 10 копеек - до 40,40 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,72 грн/долл., евро - 39,40 грн/евро.

В Украине прогнозируют изменения относительно курса доллара

Как сообщал УНИАН, курс доллара в Украине до конца 2023 года может не пересечь отметку за 40 грн/долл., как прогнозировалось ранее. Как рассказал соучредитель инвесткомпании ICU Константин Стеценко, на это влияет большой объем международной помощи, которую получает страна от западных союзников.

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