Курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 41,38 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 25 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,55 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 41,38 грн/евро, то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,46/37,49 грн/долл., евро – 41,29/41,32 грн / евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 22 декабря, остался на предыдущем уровне – 37,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 41,90 грн за евро.

А вот средний наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 22 декабря, подорожал на 10 копеек – до 38,20 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 41,90 грн за евро.

В валютных обменниках столицы средний курс доллара сегодня утром составлял 38,20 грн/долл. (продать доллар можно за 38,05 грн). Курс евро же в обменниках составлял 41,95 грн/евро (курс продажи – 41,75 грн/евро).

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