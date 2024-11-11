Курс гривны к евро установлен на уровне 43,99 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 12 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,30 грн/долл. Таким образом, гривна осталась на уровне предыдущего показателя. Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.

Относительно европейской валюты гривна резко укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро от Национального банка на вторник установлен на уровне 43,99 гривен за один евро. Таким образом гривна укрепилась сразу на 50 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,32/41,35 грн/долл., евро - 44,03/44,04 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева курс доллара сегодня составил 41,62 грн/доллар, а продать доллар можно за 41,55 грн. Курс наличного евро в обменниках составляет 44,90 грн/евро, а курс продажи - 44,70 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 11 ноября остался на прежнем уровне и составляет 41,60 гривны за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составляет 45,10 гривны за евро.

При этом начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе ситуация на валютном рынке в Украине может приятно удивить своей относительной стабильностью.

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