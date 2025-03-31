Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 31 марта, снизился на 2 копейки и в среднем составляет 41,78 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,18 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 7 копеек и составляет 45,17 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,60 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,46 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,35 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,20 грн/евро, а курс продажи - 45,00 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 31 марта, составляет 83 825 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 483 404 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
НБУ установил на 31 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,48 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна осталась на прежнем уровне. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 44,75 гривни за один евро.