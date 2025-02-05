Курс гривни к евро установлен на уровне 43,41 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 6 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,66 гривны за доллар, то есть гривня укрепилась на 10 копеек.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,41 гривны за один евро, то есть гривня снизилась на 29 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,62/41,65 грн/долл., а евро - 43,33/43,34 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 5 февраля остался на прежнем уровне и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также не изменился и составляет 43,60 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 42,60 гривни за единицу иностранной валюты.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром снизился до 41,79 гривни за доллар, а продать доллар можно по курсу 41,75 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,60 гривни за евро, а курс продажи - 43,39 гривни за евро.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах 41,40 - 42,30 грн/долл., а в обменниках - от 41,50 до 42,20 грн/долл.

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