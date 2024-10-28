Нацбанк повысил доллар: официальный курс валют на вторник

Курс гривны к евро установлен на уровне 44,70 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 29 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,33 грн/долл., таким образом, гривна снизилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, незначительно укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 44,70 грн/евро, то есть гривна выросла на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,38/41,40 грн/долл., евро - 44,79/44,80 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара в банках Украины 28 октября вырос на 2 копейки и составляет 41,57 грн за доллар в среднем, продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,15 грн. Средний курс евро к гривне подорожал на 5 копеек и составляет 45,15 грн за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 44,50 грн.

Курс доллара в "ПриватБанке" 28 октября вырос на 5 копеек и составляет 41,55 грн за доллар, а курс евро также не изменился и составляет 45,15 грн за евро. Продать доллар в банке можно по курсу 40,95 грн, евро - по курсу 44,15 грн.

В свою очередь эксперты дали свои советы украинцам относительно того, продавать или покупать валюту на этой неделе.

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