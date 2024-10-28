Валюта подорожала в начале недели: курс доллара в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, евро - 44,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 28 октября, вырос на 2 копейки и составляет 41,57 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 45,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,50 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром вырос на 3 копейки и составляет 41,53 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,50 грн). Курс наличного евро в обменниках вырос на 8 копеек и составляет 45,18 грн/евро (курс продажи - 45,00 грн/евро).

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Сколько стоит купить 1 биткоин в долларах

Стоимость биткоина в долларах по состоянию на сегодняшнее утро составляет 68 377 долл. В гривне цена этой криптовалюты сегодня составляет 2 831 870 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 28 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,31 грн/долл., таким образом, гривна снизилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс по евро установлен на уровне 44,71 грн/евро, то есть гривна потеряла 17 копеек.

В последние дни октября ситуация на валютном рынке будет оставаться в пределах действия режима "управляемой гибкости" - сохранятся разновекторные незначительные текущие изменения, а официальный курс по состоянию на начало ноября окажется на отметке 41,3-41,5 грн/долл., рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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