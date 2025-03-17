Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 45,46 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 17 марта, подешевел на 1 копейку и составляет 41,69 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,09 гривни, а евро - по курсу 44,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 17 марта, составил 45,46 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 17 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 2 копейки. Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, ослабилась: официальный курс евро установлен на уровне 45,23 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отметил, что украинский валютный рынок второй месяц подряд демонстрирует относительную стабильность, несмотря на инфляционное давление. При этом колебания доллара в мире частично влияют и на украинский рынок - с 1 января по 1 марта официальный курс доллара в Украине снизился на 1,4% - с 42,02 до 41,43 гривни.

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