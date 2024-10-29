Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,20 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 29 октября, вырос на 5 копеек и составляет 41,60 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня также подорожал на 5 копеек и составляет 45,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 грн, евро - по курсу 44,20 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 20 копеек - до 45,25 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева курс доллара сегодня вырос на 12 копеек и составляет 41,65 грн/доллар в среднем, а продать американскую валюту можно за 41,57 грн. Курс наличного евро в обменниках вырос на 7 копеек и составляет 45,25 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты установлен на уровне 45,10 грн/евро.

Следует отметить, что Нацбанк установил на 29 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,33 грн/долл., таким образом, гривна снизилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро установлен на уровне 44,70 грн/евро, то есть гривна выросла на 1 копейку.

В свою очередь эксперты дали свои советы украинцам относительно того, продавать или покупать валюту на этой неделе.

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